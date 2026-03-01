شك في سلوكها.. شاب يقتل شقيقته بعد وصلة ضرب مبرح بالمنيا



المنيا- جمال محمد:

أنهى شاب حياة شقيقته بإحدى قرى مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، بعد وصلة ضرب مبرح لشكه في سلوكها .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد مقتل سيدة داخل منزلها بإحدى قرى مركز مغاغة، عقب تعرضها للضرب.

انتقلت الإسعاف ووحدة المباحث لموقع البلاغ، إذ تبين وفاة سيدة في العقد الرابع من العمر، إثر تعرضها لكدمات وإصابات بمختلف أنحاء الجسم.

كشفت التحريات الأولية مقتل السيدة على يد شقيقها الذي اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهم، وشكه في سلوكها، وتحذيرها بعدم الخروج من المنزل عدة مرات وعدم استجابتها له.

تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.