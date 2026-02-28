لفظ حداد أنفاسه الأخيرة بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بدراجته النارية من مكان غير مخصص للعبور أمام مستشفى الحياة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، اليوم السبا، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد مصرع عماد أبو عامر، يعمل حدادًا، أسفل عجلات القطار بدائرة المركز. انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، ونقلت الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة، مع التأكيد على خطورة عبور شريط السكة الحديد من أماكن غير مخصصة، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأرواح.

تُنهي الأسرة إجراءات استخراج تصريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.