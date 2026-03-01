كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع".

تفاصيل الاتهامات في قضية "خلية داعش التجمع الأول"

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إنه في الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، انضم جميع المتهمين لجماعة إرهابية هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن المتهمين علموا بأغراض الجماعة، التي أسسها متهم متوفي، وانضموا إليها وشاركوا في أنشطتها المخالفة للقانون، ما يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة.