إعلان

اليوم.. محاكمة 11 متهمًا في قضية "خلية داعش التجمع الأول"

كتب : صابر المحلاوي

01:45 ص 01/03/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع".

تفاصيل الاتهامات في قضية "خلية داعش التجمع الأول"

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إنه في الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، انضم جميع المتهمين لجماعة إرهابية هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن المتهمين علموا بأغراض الجماعة، التي أسسها متهم متوفي، وانضموا إليها وشاركوا في أنشطتها المخالفة للقانون، ما يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية داعش جنايات بدر محاكم بدر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
مصراوى TV

مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
السلطات البحرينية تعلن استهداف إيران مبنى سكنيًا في العاصمة المنامة
شئون عربية و دولية

السلطات البحرينية تعلن استهداف إيران مبنى سكنيًا في العاصمة المنامة
"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
رياضة محلية

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
دمار في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية (صور وفيديو)
شئون عربية و دولية

دمار في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية (صور وفيديو)
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)