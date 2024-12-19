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لهب في مصنع الشمع.. ارتفاع ضحايا حريق شبرا الخيمة إلى 7 وفيات و4 مصابين

02:58 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد ضحايا حريق هائل اندلع بمصنع شمع داخل منزل بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إلى 7 وفيات وإصابة 4 آخرين باختناقات.

وجرى نقل الضحايا لمستشفى ناصر العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا باندلاع حريق داخل مصنع شمع بالدور الأرضي وغرفة بالدور الثاني في منزل بشارع ورشة النجارة.

انتقلت 5 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وعدم امتداده للمناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

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