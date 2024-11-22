بالصور.. إزالة طابق مخالف بعقار في لوران شرق الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع قسم شرطة الرمل أول حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف، وذلك في إطار الموجة الـ24 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وقال اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى إزالة طابق كامل مخالف بالعقار رقم 8 شارع حسين شيرين بمنطقة لوران، بحضور حكمدار شرق ومأمور قسم شرطة الرمل أول.

وأشار رئيس الحي، إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع قوات الشرطة من أجل القضاء على ظاهرة البناء المخالف وإنفاذ القانون وعدم استفادة المخالف من مخالفته .

كان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وجه كافة الأجهزة المعنية بالاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة ورصد المباني المخالفة مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.