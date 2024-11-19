أمطار على الأبواب.. جنوب سيناء في حالة تأهب لمواجهة التقلبات الجوية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، لمجابهة التقلبات الجوية، وعدم استقرار حالة الطقس.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، للاستعداد لتحرك الفوري والسريع في حالة حدوث أي تقلبات جوية مفاجئة، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار على مدن خليج السويس، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية، والتنسيق مع إدارة المياه الجوفية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن كافة مدن المحافظة تشهد يسودها طقس غائم جزئي، لكن دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، وتنشط الرياح على فترات متقطعة بمعدل لا يتجاوز الـ49 كيلو متر في الساعة، و حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، كما تسير حركة المرور بجميع الطرق الدولية والساحلية بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 26 والصغرى 15، وفي مدينة رأس سدر العظمى 27 والصغرى 17، وفي مدينة طابا العظمى 24 والصغرى 15، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 19 والصغرى 7، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 28 والصغرى 19 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب مدن القناة على فترات متقطعة.