هدد سيدة بصور خادشة.. السجن 10 سنوات لعاطل في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن غيابيًا لمدة 10 سنوات، مع أمر بمحو الرسائل المخلة للآداب وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بتهديد سيدة والإفشاء بأمور خادشة للحياء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام محمد الصيرفي، ومحمد صلاح الدين عبد المجيد، وأمانة سر السيد البتانوني.

ترجع وقائع القضية، المقيدة برقم 34445 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات يفيد بتهديد عاطل لسيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات تهديد المتهم "م.م.ح"، عاطل، بإفشاء أمور خادشة للشرف بحق المجني عليها "ن.ط" (49 سنة، ربة منزل)، وطلب مبالغ مالية وإقامة علاقة غير مشروعة مع آخرين.

ووفقًا لأوراق القضية، راسل المتهم المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهددًا بنشر صور مخلة حصل عليها إبان علاقة سابقة بينهما، مطالبًا بمبالغ مالية وإقامة علاقة غير شرعية.

وأكد تقرير الفحص الفني أن المتهم قام بتهديد المجني عليها وطلب مبالغ مالية عبر حسابين على منصات التواصل الاجتماعي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق.