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يضم 10 عيادات.. محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي

10:45 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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    محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي (4)
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    محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي (3)
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    محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي (5)
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    محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي (7)
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    محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي (8)
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    محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي (9)
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    محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي (10)
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المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مركز “طب الأسنان التخصصي” بالحى الخامس فى مدينة المنيا الجديدة، لتقديم خدمة طبية متكاملة بأسعار مناسبة من خلال 10 عيادات أسنان متخصصة في الكشف والحشو والتركيبات وجراحة الأسنان .

وتفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، مؤكداً على تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة في مجال طب الأسنان لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن المركز يعد الأكبر على مستوى صعيد مصر.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور حسام علوان مدير المكتب الفني بمديرية الشئون الصحية بالمنيا، واستشاري صحة الفم حول خدمات المركز، وتضم عيادات للتركيبات الثابتة والمتحركة، وعلاج أمراض اللثة وزراعة الأسنان، بالإضافة إلى عيادات للعلاج التحفظي باستخدام أحدث الحشوات التجميلية، إلى جانب خدمات طب الأسنان الرقمية، وخدمات تحت تأثير التخدير العام، ما يُسهم في تلبية احتياجات كافة الحالات، مثل مرضى ذوي الهمم أو من لا يناسبهم التخدير الموضعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة أن المركز يُعد منشأة طبية متكاملة في مجال طب الأسنان، ويقدم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة من بينها عيادات تشخيص الحالات وتحويلها إلى التخصصات المناسبة داخل المركز، بالإضافة إلى عيادة جراحات الفم المزودة بأحدث الأجهزة لإجراء جراحات دقيقة ومتطورة، فضلاً عن الخدمات المخصصة للأطفال وذوي الهمم.

عماد كدواني محافظ المنيا مدينة المنيا الجديدة صعيد مصر
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