سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عدد 48 فراطة ذرة شامية للمزارعين بقرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز قدرات المزارعين، وتقليل الفاقد من المحصول، بما يخفف الأعباء المادية عن كاهلهم، ويُسهم في دعم الزراعة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الصعيد.

اهتمام حكومي كبير بالزراعة

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تولي ملف الزراعة اهتمامًا بالغًا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الرقعة الزراعية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

تسهيلات لصغار الفلاحين والرائدات الريفيات

وأوضح المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف جميع المراكز بالمحافظة، مع تخصيص عدد من الفراطات للرائدات الريفيات والجمعيات الزراعية بأسعار رمزية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفلاح البسيط، ودعم إنتاجية الفدان.

تقليل الفاقد وتعظيم الإنتاجية

وأشارت المهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، إلى أهمية الفراطات الحديثة في تقليل الفاقد من محصول الذرة الشامية، وتسريع عمليات ما بعد الحصاد، بما يزيد دخل المزارع.

كما أكدت استمرار جهود الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية، وتعظيم الاستفادة من المحاصيل، وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية بما يتماشى مع خطة الدولة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

حملات توعوية للزراعة النظيفة وحماية البيئة

وشهدت الفعالية عرض فيلم تسجيلي يبرز دور الإرشاد الزراعي في الحفاظ على البيئة، واستغلال مخلفات المحاصيل في منتجات صديقة للبيئة بدلًا من الحرق، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة للمزارعين مع «المدارس الحقلية» التي ترفع الإنتاجية، وتطبيق نظم الري الحديث وترشيد استهلاك المياه.

حضور رسمي لدعم المزارعين

جاءت الفعالية بحضور وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ومدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس عادل عيد صابر مدير عام الهندسة الزراعية، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط، حيث أكّد الجميع على أهمية المبادرات الداعمة لصغار المزارعين وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة.