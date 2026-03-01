قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه منذ عام 2020، لدينا ظروف صعبة نمر بها، منها جائحة كورونا لمدة سنة ونصف لما كان لها من آثار اقتصادية، وأعقبها الحرب في أوكرانيا، ثم الحرب في غزة، وأخيرًا الحرب الإيرانية، موضحاً أن أهم شيء أن نظل متكاتفين، وأن نتحمل ونتفهم الظروف، وأن ندرك أن بعض الأمور خارجة عن قدراتنا.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تحاول القيام بدور إيجابي في كل الأزمات وتسوية النزاعات، والتعامل حتى مع الأزمات الداخلية بصبر وطول بال وعدم الاندفاع، مؤكدًا أن الكل يعرف ذلك حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية.

وأضاف الرئيس: كل سنة وأنتم طيبين وسعيد بلقائكم، وطمأن المواطنين قائلاً: "اطمئنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله يقدر يقترب من هذا البلد".

