"موتوسيكل دخل في جرار".. مصرع شاب وإصابة آخر بحادث بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:45 م 01/03/2026

جثة - أرشيفية

تفاصيل الحادث المروع

استقبل قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى أشمون العام شابين إثر حادث تصادم مروع على طريق عزبة العطار بدائرة مركز أشمون، قبل أذان المغرب اليوم الأحد.

اصطدمت دراجة نارية كان يستقلها الشابان بجرار زراعي أثناء سيرهما بسرعة عالية، ما أسفر عن مصرع الشاب "إسلام" في الحال نتيجة الإصابات البالغة التي تعرض لها.

الحالة الصحية للمصاب

أُصيب صديقه "علي" بإصابات خطيرة ومتعددة، وتم نقله فورًا إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية المكثفة، وتوصفت حالته بالحرجة نتيجة شدة الإصابات.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وخيمت حالة من الحزن على أسرتي الشابين وأهالي المنطقة، فيما دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة تشديد الرقابة على السرعات والطرق الزراعية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

أشمون المنوفية حادث موتوسيكل مستشفى أشمون العام مصرع شاب

