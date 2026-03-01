خناقة بالحجارة والشوم.. ماذا حدث في واقعة فكهاني كرداسة؟

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بحدوث مشاجرة بين بائع فاكهة متجول "مصاب بسحجات وكدمات وجروح قطعية" وعامل "مصاب بجروح قطعية وسحجات متفرقة" – مقيمان بدائرة المركز.

تفاصيل القبض على طرفي مشاجرة بالجيزة

وتبين أنه حال مرور الأخير بسيارته بمحل البلاغ وأثناء قيام الأول برش مياه بالطريق تناثرت بعضها على سيارة الأخير وحال قيامه بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما وتبادلا التراشق بالحجارة مما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها.

مباشرة تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

28 أبريل استئناف المتهمين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع



