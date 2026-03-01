قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث بها، مشيراً إلى أنه تحدث مع الأشقاء من الخليج والدول العربية ذات الصلة لتأكيد رفض الاعتداء على الدول.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأشار الرئيس إلى دعم مصر للأشقاء ووقوفها معهم في مواجهة الأزمات، وأوضح أنه يتم التحسب من نتائج الحرب وغلق مضيق هرمز وتأثيره على قناة السويس، مؤكدًا أن مصر تأثرت منذ 7 أكتوبر ولم تعد حركة الملاحة لمسارها الطبيعي بالقناة، وتكبدت خسائر مادية.

وأضاف الرئيس أن غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية والحكومة يتعين أن تدرس كل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة، وأكد للداخل أنه لا قلق الحمد لله رب العالميين، كنا حريصين على تدبير الاحتياطات اللازمة

وأضاف: وأطمئنكم، إلا أننا لا نعرف في الوقت نفسه مدى استمرار الأزمة، وكنا حريصين على تجاوز الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين وتجاوز آثارها، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة سيكون لها تأثير، ونأمل وسوف نكون سعداء ان تنتهي الأزمة في أسرع وقت.

