إعلان

الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار

كتب : أحمد الجندي

08:34 م 01/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث بها، مشيراً إلى أنه تحدث مع الأشقاء من الخليج والدول العربية ذات الصلة لتأكيد رفض الاعتداء على الدول.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأشار الرئيس إلى دعم مصر للأشقاء ووقوفها معهم في مواجهة الأزمات، وأوضح أنه يتم التحسب من نتائج الحرب وغلق مضيق هرمز وتأثيره على قناة السويس، مؤكدًا أن مصر تأثرت منذ 7 أكتوبر ولم تعد حركة الملاحة لمسارها الطبيعي بالقناة، وتكبدت خسائر مادية.

وأضاف الرئيس أن غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية والحكومة يتعين أن تدرس كل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة، وأكد للداخل أنه لا قلق الحمد لله رب العالميين، كنا حريصين على تدبير الاحتياطات اللازمة

وأضاف: وأطمئنكم، إلا أننا لا نعرف في الوقت نفسه مدى استمرار الأزمة، وكنا حريصين على تجاوز الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين وتجاوز آثارها، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة سيكون لها تأثير، ونأمل وسوف نكون سعداء ان تنتهي الأزمة في أسرع وقت.

اقرأ أيضاً:

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر

"مدبولي" يستعرض ملامح خطة التنمية 2026/2027

استقرار كامل.. وزير التموين: مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي عدة أشهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي مضيق هرمز البترول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة
دراما و تليفزيون

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة
هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
أخبار مصر

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى قمة قياسية بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى قمة قياسية بحلول التعاملات المسائية
تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار