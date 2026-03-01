وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف المرور على مستودعات البوتاجاز في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمراجعة وسائل التأمين ضد أخطار الحريق، والتأكد من استيفاء اشتراطات ومعايير الحماية المدنية، بما يدعم منظومة السلامة والوقاية داخل تلك المنشآت الحيوية.

جاء ذلك عقب تفقده سير العمل بأحد مستودعات البوتاجاز التابعة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بمنطقة الدباح، على أطراف مدينة إهناسيا، حيث حرص على متابعة الإجراءات المتبعة داخل المستودع.

متابعة توافر الأسطوانات وانتظام الصرف

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على توافر الكميات والحصة المقررة من أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من انتظام عمليات الصرف، مع تسهيل حصول المتعهدين والمواطنين على السلعة دون معوقات أو تكدسات، خاصة مع زيادة معدلات الطلب خلال بعض المواسم.

وأكد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق المحلي أو تعطل وصول الدعم إلى مستحقيه.

تجربة عملية لاختبار جاهزية معدات الإطفاء

كما تابع المحافظ تنفيذ تجربة ميدانية عملية لاستخدام معدات ووسائل الحماية المدنية والإطفاء داخل المستودع، للاطمئنان على جاهزية العاملين للتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة، وضمان سرعة الاستجابة في حال وقوع حريق أو حادث عرضي.

وشدد على ضرورة التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، بما يعزز إجراءات السلامة المهنية داخل المنشآت الحيوية.

تكليف بالمتابعة الدورية والتفتيش المستمر

ووجّه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الحماية المدنية والوحدة المحلية، بمراجعة صلاحية وكفاءة جميع وسائل الأمن والسلامة بالمستودع، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الحماية المدنية، مع تنفيذ متابعة دورية لضمان الحفاظ على أعلى معايير التأمين والسلامة.

وأكد أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، خاصة في ما يتعلق بالمنشآت الخدمية ذات الطبيعة الحيوية.