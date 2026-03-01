إعلان

حملات تفتيشية مكثفة على معارض رمضان ومطابخ موائد الرحمن بأسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

08:03 م 01/03/2026
    التأكد من تاريخ صلاحية السلع لمعرض اهلا رمضان
    التأكد من صلاحية اللحوم المجمدة
    التأكد من صلاحية السلع بمعارض أهلا رمضان
    التأكد من نظافة أدوات مطبخ موائد الرحمن
    التأكد من سلامة وجبات موائد الرحمن

يواصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان حملاته المكثفة للتفتيش على معارض "أهلا رمضان" ومطابخ "موائد الرحمن"، للتأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المهندس مايكل ألفي، مدير فرع الهيئة بأسوان، أن الحملات نفذت على مدار يومين واستهدفت 10 مواقع تشمل معارض ومطابخ الجمعيات الخيرية في مدن: إدفو، كوم أمبو، وأسوان.

التأكد من سلامة الأغذية واشتراطات النظافة

وشملت الحملات: فحص السلع الغذائية المعروضة، مثل اللحوم والزيوت والسكر والدقيق، والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية، ومتابعة جودة المواد الخام المستخدمة في مطابخ "موائد الرحمن"، والتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لتخزين الطعام، ومراقبة نظافة المعدات والأدوات، واتباع الممارسات الصحية الجيدة من قبل العاملين.

تحرير محاضر للمخالفين

وأضاف "ألفي" أن بعض المخالفات تم ضبطها، منها وجود مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات في أحد المطابخ بمدينة أسوان، وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين.

وأشار مدير فرع الهيئة بأسوان إلى استمرار عمل فرق التفتيش بشكل يومي لضمان الالتزام بالضوابط الصحية ومنع تكرار المخالفات، مع التنبيه على عدم تخزين الأغذية في أماكن غير مؤهلة أو بدرجات حرارة غير مناسبة.

هيئة سلامة الغذاء معارض أهلا رمضان موائد الرحمن حملات تفتيشية أسوان

