عرض أمريكي لوقف إطلاق النار بإيران

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن المسؤولين الأمريكيين تصوروا عملية تستغرق من 4 إلى 5 أيام لإعادة طهران المنهكة إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة، على أن مسؤولا أمريكيا قدم اقتراحا عبر وسيط يُعتقد أنه إيطاليا؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران.

رفض إيراني لعرض وقف إطلاق النار

ورغم الضغوط، رفضت إيران الفكرة رفضا قاطعا، بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى جانب وزير الدفاع الإيراني، ورئيس الأركان، وقائد الحرس الثوري في بداية العملية.

ورغم الخسائر في صفوف هرم القيادة، فإن نظام خامنئي لم ينهار، حيث يُدار حاليا من قِبل مجلس من كبار المسؤولين، ما يثبت قدرة النظام الإيراني على تجاوز خسارة قادته.

تداعيات مقتل المرشد الأعلى

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن من المحتمل أن تُجبر الفصائل الشيعية الموالية في لبنان والعراق واليمن على الانضمام إلى القتال بكل قوتها، أو أن يتدفق معارضو النظام داخل إيران إلى الشوارع.

وأكدت أنه رغم الإنجازات العسكرية، فإن المعركة لم تنتهِ بعد؛ فأي تصعيد كغرق ناقلة نفط في الخليج العربي أو استهداف حاملة طائرات أمريكية قد يُعقّد الأمور بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خيارات ترامب لإنهاء العملية

ووفقا للصحيفة، يستطيع ترامب إنهاء هذه العملية بثلاث طرق: توجيه ضربة عسكرية قوية تُضعف النظام، أو التوصل إلى اتفاق استسلام بشأن الملف النووي، أو سقوط النظام.

واعتبرت الصحيفة، أن الخيار الأول واقعي، والثاني أقل واقعية، بينما يظل الثالث هو أمل ترامب الكبير.

الدفاعات الإسرائيلية وصد الهجمات

منذ اليوم الأول للحرب، تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من صدّ وابل الصواريخ والطائرات المسيّرة، ويعود هذا النجاح الدفاعي إلى تحسينات كبيرة في الدفاع الجوي، فضلا عن ضعف إيران.، وفق الصحيفة العبرية.

وقد قلّل انتشار طهران على 8 جبهات من قدرتها على شنّ هجوم كبير ومتزامن على إسرائيل، حيث كانت الأضرار محدودة.