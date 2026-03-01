أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد في المحافظة وجميع المديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية يوم الإثنين 2 مارس.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تأتي هذه الإجراءات في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

كما يُتوقع اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

تكليفات المحافظ للمديريات والوحدات المحلية

كلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة، مع تفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

كما شدد المحافظ على تشكيل فرق تدخل سريع للتعامل مع أي طارئ حفاظًا على سلامة المواطنين وتقليل أي آثار سلبية محتملة نتيجة سوء الأحوال الجوية.