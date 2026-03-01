كتب- أحمد الخطيب:

قال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار في الذهب، إنه يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب مع فتح الأسواق، مشيرًا إلى أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى إمكانية وصول الأونصة إلى 6000 دولار بنهاية العام، إلا أن التطورات الجيوسياسية الراهنة قد تعجل بتحقيق هذا المستوى قبل الموعد المتوقع.



وخلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أشار الترجمان إلى أن الأسعار استعادت جانبًا كبيرًا من تقلباتها الأخيرة، إذ أغلقت الأسواق قرب مستوى 5300 دولار، ما يعكس استمرار الزخم الصعودي، لافتًا إلى أن الذهب في المرحلة الحالية يستفيد من عوامل متعددة، ليس فقط التوترات السياسية، بل أيضًا متغيرات اقتصادية أعمق تدعم الاتجاه الصاعد.



وأوضح أن العلاقة التقليدية بين الذهب والدولار لم تعد بالقوة ذاتها كما في السابق، معتبرًا أن المعدن الأصفر بات يتحرك وفق مسار أكثر استقلالية، مدفوعًا باعتبارات استراتيجية لدى المستثمرين الذين أصبحوا ينظرون إليه كأصل تحوطي طويل الأجل بغض النظر عن مستويات الأسعار.

اقرأ أيضًا:

قفزة تاريخية جديدة.. الجنيه الذهب يتخطى 60 ألف جنيه



وأشار الترجمان إلى أن العالم يشهد تحولات جذرية على المستويات الاقتصادية والسياسية والنقدية، مع تغير في قواعد التجارة والعلاقات بين الدول، ما يعيد تشكيل النظام العالمي بصورة مختلفة عما كان عليه في السابق.



واعتبر أن تصاعد النزاعات في مناطق حساسة مثل الخليج، إلى جانب تطورات أخرى عالمية، يعكس مرحلة من عدم اليقين العميق، وهي بيئة تاريخيًا ما تدعم استمرار صعود الذهب.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى قمة قياسية بحلول التعاملات المسائية



