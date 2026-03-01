مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على "عاطل" لقيامه بالشروع في قتل طليقته و تشويه وجهها بسلاح أبيض مطواة. انتقاما لرفضها العودة إليه بعد انفصالهما.

تلقى قسم السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال "هند. ر" مصابة بجروح غائرة في الوجه والرأس واليد إثر إدعاء تعدى.

رجال البحث الجنائي استمعوا لأقوال "هند" الضحية، و التي اتهمت طليقها "محمد" بالشروع في قتلها أكثرة من مرة والتعدى عليها بسلاح أبيض"مطواة"، لرفضها العودة إليه بعد انفصالهما. حال ذهابها شراء وجبة سحور رفقة نجلتها (طالبة جامعية) في حي السيدة زينب.

وذكرت "هند" في في بلاغها، أنها انفصلت عن "محمد" بعد عامين زواج في قعدة ودية جمعت الأسرتين منتصف يوليو العام الماضي، كون الأخير يتعاطى الآيس مع آخرين داخل شقتهما وهو ما رفضته المجني عليها فبدأت بينهما الخلافات.

وتابعت "هند " أن طليقها ظل يتعدى عليها مرات بدافع الانتقام مؤكدة أنه فقأ عين شقيقها منتصف يناير الماضي حين عاتبه على مضايقتها ونجلتها في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات، تتبع رجال المباحث خط سير "محمد"، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه مختبئا في شقة صديقه بحلوان و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بحق طليقته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.