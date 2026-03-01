تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مستشفى نيل الأمل المتخصص في جراحات أطفال الاختلافات الخلقية بالمجان، وذلك دعمًا لجهود المجتمع المدني في تقديم الخدمات الطبية المجانية.

وثمّن المحافظ كفاءة العاملين بالمستشفى واهتمامهم بحالات الأطفال وذويهم، مشيدًا بالمستوى المتقدم للتجهيزات والأجهزة الطبية المتخصصة.

3200 عملية جراحية مجانية

ويضم المستشفى الذي افُتتح عام 2022 أكثر من 40 عيادة تخصصية وتأهيلية، بالإضافة إلى 17 برنامج جراحي في تخصصات "الأطفال، العظام، المخ والأعصاب، التجميل، القلب، الأسنان، الوجه والفكين، العمود الفقري، الأنف والأذن والحنجرة".

ويُقدم الرعاية الصحية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية بداية من التشخيص إلى الجراحات المعقدة والمتابعة المستمرة مع الحالة من عمر يوم وحتى 18 سنة، حيث يستقبل ما يقرب من 300 حالة يومياً وجرى إجراء 3200 عملية جراحية لـ 2700 مريض.

نموذج مشرف للمجتمع المدني

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى يُعد أول صرح طبي مجاني لعلاج أطفال الاختلافات الخلقية في مصر وأفريقيا، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز ودور المحافظة في تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمجان.

توجيهات لتحسين محيط المستشفى

وجّه أيمن عطية شركة نهضة مصر بعدم تحصيل رسوم خدمة جمع المخلفات الطبية، وشدد على رئيس حي المنتزه أول ومدير مديرية الطرق لإزالة أشغال الطريق، وترميم الأسفلت وتوسيع الأرصفة حول المستشفى.