إعلان

طفا على المياه.. انتشال جثمان ضحية التروسيكل بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:40 م 01/03/2026 تعديل في 05:40 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تروسيكل في ترعة بالإٍسكندرية
  • عرض 5 صورة
    مصرع طفل وإصابة 9 إثر سقوط تروسيكل بترعة بالإٍسكندرية
  • عرض 5 صورة
    الطفل الغريق
  • عرض 5 صورة
    مصرع طفل وإصابة 9 إثر سقوط تروسيكل بترعة بالإٍسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الأحد، في انتشال جثمان الطفل الذي لقي مصرعه إثر انقلاب تروسيكل كان يقله وآخرون في ترعة مشروع ناصر بمنطقة بنجر السكر غرب الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إن الجثمان تم العثور عليه طافيًا على سطح المياه بجوار محطة 4، بعد أعمال بحث استمرت يومين.

تفاصيل حادث انقلاب التروسيكل

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، أمس، يفيد بانقلاب تروسيكل يحمل مواطنين في ترعة مشروع ناصر قبل محطة 4 بمنطقة بنجر السكر، ما أسفر عن غرق شخص.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن التروسيكل انقلب أثناء محاولته تفادي مركبة أخرى واصطدامه بمطب، ما أدى لسقوط الطفل أسفل المركبة.

الضحايا والإجراءات القانونية

أسفر الحادث عن مصرع الطفل أحمد فتحي ناصر، 12 عامًا، غرقًا، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين من مستقلي التروسيكل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في ظروف الحادث، بينما تستمر الجهات المعنية في متابعة حالة المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية حادث تصادم انقلاب تروسيكل ترعة ناصر مصرع طفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
أخبار وتقارير

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
سياسة "المخاطر العالية".. لماذا تقصف إيران دول الخليج؟
شئون عربية و دولية

سياسة "المخاطر العالية".. لماذا تقصف إيران دول الخليج؟
استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)
أخبار المحافظات

استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران