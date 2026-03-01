نجحت قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الأحد، في انتشال جثمان الطفل الذي لقي مصرعه إثر انقلاب تروسيكل كان يقله وآخرون في ترعة مشروع ناصر بمنطقة بنجر السكر غرب الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إن الجثمان تم العثور عليه طافيًا على سطح المياه بجوار محطة 4، بعد أعمال بحث استمرت يومين.

تفاصيل حادث انقلاب التروسيكل

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، أمس، يفيد بانقلاب تروسيكل يحمل مواطنين في ترعة مشروع ناصر قبل محطة 4 بمنطقة بنجر السكر، ما أسفر عن غرق شخص.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن التروسيكل انقلب أثناء محاولته تفادي مركبة أخرى واصطدامه بمطب، ما أدى لسقوط الطفل أسفل المركبة.

الضحايا والإجراءات القانونية

أسفر الحادث عن مصرع الطفل أحمد فتحي ناصر، 12 عامًا، غرقًا، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين من مستقلي التروسيكل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في ظروف الحادث، بينما تستمر الجهات المعنية في متابعة حالة المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.