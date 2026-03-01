إعلان

التلفزيون الإيراني: بعض أقسام الإذاعة والتلفزيون تعرضت لهجمات أمريكية

كتب : مصراوي

08:01 م 01/03/2026

الحرب على إيران

وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن بعض الأقسام في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تعرضت لهجمات أمريكية.

وأكد التلفزيون في بيان اليوم الأحد، أن البث مستمر بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الفرق الفنية تعمل حالياً على تقييم حجم الأضرار وإصلاحها.

وأفادت وكالة تسنيم أن الهجمات استهدفت أقساماً محددة في المؤسسة الإعلامية منذ قليل، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ارتفع عدد القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات في جنوب إيران إلى 165 قتيلاً.

ونُقل عن المدعي العام المحلي في ميناب بمحافظة هرمزجان الإيرانية يوم الأحد قوله إن 96 شخصاً أصيبوا أيضاً في الضربة.

فيما قال مسؤول محلي إن ضحايا غارة السبت شملت طلابًا وأولياء أمور وموظفين في المدرسة.

وقال علي فرهادي متحدث باسم وزير التعليم في البلاد لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن فرق الإنقاذ نقلت الطلاب المصابين إلى المستشفيات، موضحًا أن المدرسة تعرضت للقصف ثلاث مرات خلال الغارات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

