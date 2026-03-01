كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل والولايات المتحدة شنتا غارات جوية على أكثر من 1000 هدف إيراني منذ بدء حملتهما صباح السبت.

إسرائيل تعلن تفاصيل قصف 1000 هدف إيراني

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أطلق آلاف القذائف ونفذ أكثر من 700 طلعة جوية فوق إيران منذ صباح السبت، مستهدفا أكثر من 1000 هدف إيراني في مختلف أنحاء البلاد.

وشملت الأهداف مسؤولين عسكريين وسياسيين رفيعي المستوى، مثل المرشد الأعلى علي خامنئي وقادة الحرس الثوري، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ البالستية وقاذفاتها وأهداف استخباراتية ومراكز قيادة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن جيش الاحتلال والجيش الأمريكي عملا معا لآلاف الساعات خلال الأشهر القليلة الماضية لوضع قائمة شاملة وقيمة تتضمن أكثر من 1000 هدف إيراني.

ترامب: دمرنا 9 سفن إيرانية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمير وإغراق 9 سفن حربية إيرانية، ضمن الحملة التي استهدفت أكثر من 1000 هدف إيراني.

وأكد ترامب، أن بعض هذه السفن "كبيرة ومهمة نسبيا"، مضيفا: "سنلاحق البقية، وستغرق قريبا أيضا".

تدمير مقر البحرية وإغراق فرقاطة إيرانية

وفي هجوم منفصل، دمر الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من مقر قيادة البحرية الإيرانية، حسبما ذكر ترامب في منشوره.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أغرقت فرقاطة إيرانية من طراز "جماران" في خليج عُمان.