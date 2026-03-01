إعلان

مقاتلة بريطانية تسقط مسيرة إيرانية متجهة لقطر

كتب : محمود الطوخي

09:37 م 01/03/2026

سلاح الجو البريطاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي أسقطت مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو الأراضي القطرية.

وقالت الوزارة في بيان، إن طائرة تايفون التي تعد جزء من السرب المشترك بين المملكة المتحدة وقطر، كانت تقوم بدورية جوية دفاعية يوم الأحد عندما استخدمت صاروخا من طراز "جو-جو" لتدمير المسيرة الإيرانية.

ويأتي هذا التحرك الدفاعي، في ظل أحد أخطر التصعيدات في الشرق الأوسط منذ سنوات، بعد أن شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات منسقة في عمق الأراضي الإيرانية يوم السبت.

وترد إيران على هذه الضربات، بقصف صاروخي وإطلاق طائرات مسيرة على الأراضي الإسرائيلية والقواعد الأمريكية في جميع أنحاء الخليج العربي، بما في ذلك منشآت في البحرين والكويت والإمارات وقطر.

وصرحت وزارة الدفاع البريطانية، بأن قواتها المسلحة تؤدي دورا حيويا في حماية شعبها ومصالحها وحلفائها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وقف النار في إيران عرض أمريكي مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
أخبار مصر

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
أخبار المحافظات

طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
شئون عربية و دولية

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد
مصراوى TV

"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار