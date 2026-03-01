أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي أسقطت مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو الأراضي القطرية.

وقالت الوزارة في بيان، إن طائرة تايفون التي تعد جزء من السرب المشترك بين المملكة المتحدة وقطر، كانت تقوم بدورية جوية دفاعية يوم الأحد عندما استخدمت صاروخا من طراز "جو-جو" لتدمير المسيرة الإيرانية.

ويأتي هذا التحرك الدفاعي، في ظل أحد أخطر التصعيدات في الشرق الأوسط منذ سنوات، بعد أن شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات منسقة في عمق الأراضي الإيرانية يوم السبت.

وترد إيران على هذه الضربات، بقصف صاروخي وإطلاق طائرات مسيرة على الأراضي الإسرائيلية والقواعد الأمريكية في جميع أنحاء الخليج العربي، بما في ذلك منشآت في البحرين والكويت والإمارات وقطر.

وصرحت وزارة الدفاع البريطانية، بأن قواتها المسلحة تؤدي دورا حيويا في حماية شعبها ومصالحها وحلفائها.