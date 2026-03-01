يستقبل 300 طفل يوميًا.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى نيل الأمل (صور)

إقبال كبير على حملة "رمضان بصحة" بدهب في جنوب سيناء (صور)

تفقد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة "دلتا ماركت" بمنطقة الصباح للوقوف على عملية بيع السلع التموينية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة مع بداية شهر مارس.

تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع

وأكد المحافظ على مدير التموين بضرورة تكثيف الحملات التموينية على سلاسل وفروع شركة تجارة الجملة وبدالي التموين، بالإضافة إلى مراقبة المحلات والمطاعم والمخابز والمجمعات لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية ومحاسبة المخالفين.

مشاركة قيادات المحافظة في الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والعميد محمد خيري رئيس حي فيصل، والمحاسب أحمد علي مدير مديرية التموين، لضمان متابعة عملية صرف المقررات التموينية بكفاءة وسلاسة.