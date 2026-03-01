إعلان

محافظ السويس يتفقد فرع دلتا ماركت لمتابعة صرف المواد التموينية (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

07:11 م 01/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ السويس يسمتع لشكوى مواطن
  • عرض 3 صورة
    زحام على فرع دلتا ماركت لصرف المقررات التموينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة "دلتا ماركت" بمنطقة الصباح للوقوف على عملية بيع السلع التموينية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة مع بداية شهر مارس.

تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع

وأكد المحافظ على مدير التموين بضرورة تكثيف الحملات التموينية على سلاسل وفروع شركة تجارة الجملة وبدالي التموين، بالإضافة إلى مراقبة المحلات والمطاعم والمخابز والمجمعات لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية ومحاسبة المخالفين.

مشاركة قيادات المحافظة في الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والعميد محمد خيري رئيس حي فيصل، والمحاسب أحمد علي مدير مديرية التموين، لضمان متابعة عملية صرف المقررات التموينية بكفاءة وسلاسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواد تموينية سلع تموينية وزارة التموين دلتا ماركت السويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صواريخ إيران الأعنف في إسرائيل.. لماذا استُهدفت بيت شيمش؟
شئون عربية و دولية

صواريخ إيران الأعنف في إسرائيل.. لماذا استُهدفت بيت شيمش؟
هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
أخبار مصر

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
الرئيس السيسي يحذر من تداعيات الحروب الإقليمية ويؤكد حرص مصر على التهدئة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يحذر من تداعيات الحروب الإقليمية ويؤكد حرص مصر على التهدئة

"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس
رياضة محلية

"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان