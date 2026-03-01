شهدت محافظة الفيوم واقعة استدراج مروع، بعد أن قامت طالبة جامعية بكلية الحقوق تُدعى "مها ر"، (22 عامًا) بمخطط للإيقاع بـ مدير خدمة العملاء بأحد البنوك الكبرى في شقة مهجورة بمنطقة مساكن دمو بمركز الفيوم.

بدأت الواقعة بدعوة المجني عليه (هشام ح. ش، 47 عامًا) لمرافقة "نجلاء" إلى محافظة الفيوم، ليجد نفسه عند وصوله محاصرًا بواسطة مجموعة من الأشخاص تحت تهديد الأسلحة البيضاء، ومجبرًا على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، مع الاستيلاء على هاتفه ومبالغ مالية.

التحقيقات تكشف هوية المتهمين

شُكل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بقيادة العقيد معتز اللواج، حيث تم تحديد وضبط العصابة المكونة من 6 أشخاص، بينهم طالبة الحقوق ومجموعة من العمال المقيمين بقرى مركز الفيوم، الذين اعترفوا بالتفصيل بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن المضبوطات، بما فيها الهواتف المحمولة وإيصالات الأمانة الممهورة بتوقيع الضحية.

طريقة عمل العصابة

اعترف المتهمون باستخدام طالبة الحقوق لاستدراج ضحايا راغبين في المتعة الحرام وذوي المال، حيث يتم استدراجهم لشقة مجهزة خصيصًا لذلك، ثم تصوير الضحية عارياً وتهديده وسرقة متعلقاته، ثم تركه سالماً بعد ذلك. وقد أنفقت العصابة الأموال المسروقة على متطلباتها الشخصية وسداد الديون.

خلفية الطالبة وعائلتها

المفاجأة أن طالبة الحقوق من أسرة بسيطة في إحدى قرى مركز إطسا، والدها خفير بإحدى المدارس الفنية، وأشقاؤها ملتزمون بحياتهم اليومية، بينما اختارت هي طريق الانحراف والمشاركة في المخطط الإجرامي، لتسقط في "بئر الجريمة" رغم صغر سنها.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات، وعرض المتهمين على نيابة مركز الفيوم التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.