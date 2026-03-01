إعلان

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً

كتب : مصراوي

07:51 م 01/03/2026

ارتفع عدد القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات في جنوب إيران إلى 165 قتيلاً، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونُقل عن المدعي العام المحلي في ميناب بمحافظة هرمزجان الإيرانية يوم الأحد قوله إن 96 شخصاً أصيبوا أيضاً في الضربة.

فيما قال مسؤول محلي إن ضحايا غارة السبت شملت طلابًا وأولياء أمور وموظفين في المدرسة.

وقال علي فرهادي متحدث باسم وزير التعليم في البلاد لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن فرق الإنقاذ نقلت الطلاب المصابين إلى المستشفيات، موضحًا أن المدرسة تعرضت للقصف ثلاث مرات خلال الغارات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن على علم بوقوع غارات في المنطقة.

قال الجيش الأمريكي إنه يحقق في التقارير.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

