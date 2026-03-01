قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على السيدة "ت. ع" (43 سنة)، ممرضة، مقيمة بإحدى قرى مركز العدوة، لقيامها بتهديد شخص وزوجته ومحاولة ابتزازهما خلال العام الماضي.

تفاصيل الواقعة

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد قامت المتهمة خلال عام 2025 بتهديد طبيب وزوجته بسبب خلافات على طبيعة العمل، ومحاولة استدراجهما لمساومتها على مبالغ مالية.

تم ضبط المتهمة والتحقيق معها، قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها اليوم، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

أعضاء المحكمة

ترأس الجلسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وأمانة السر مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني.