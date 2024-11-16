ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك والأعمدة الكهربائية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة إدارة البحث الجنائي في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك والأعمدة الكهربائية وخطوط السكك الحديدية في قرى مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في قرى المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص شكلوا عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية وخطوط السكك الحديدية والتحفظ على المسروقات التي بلغ وزنها طن داخل مخزن خاص بهم، إضافة إلى ضبط بحوزتهم 2 قنبلة وذخيرة وبندقية إسرائيلي وكمية من الحشيش والبانجو المخدر داخل قرية العسيلية التابعة لدائرة مركز قنا.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.