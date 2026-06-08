لابيد: جولة القتال الحالية لا تخدم أي غرض استراتيجي لإسرائيل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن جولة القتال الحالية لا تخدم أي غرض استراتيجي لإسرائيل.

وأضاف أن الحكومة لم توضح الغاية من جولة القتال الحالية ليس لأنها سر بل لأنها تفتقر إلى التفسير.

وأكد أنه لا يمكن الوثوق في القيادة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها فشلت في غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية، "وتريدنا أن نثق بها دون أن توضح لنا السبب أو الغاية".

وفيما سبق قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني يوم الاثنين، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن المواجهة مع إيران.



وأوضح المسؤول أن الاجتماع المرتقب يأتي بعد سلسلة من المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو خلال اليوم، شملت اجتماعاً مصغراً مع كبار مسؤولي الدفاع ووزراء مختارين، في إطار متابعة الموقف الميداني المتدهور.

إيران تعلن وقف هجماتها على إسرائيل

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إسرائيل وإيران إلى الموافقة على وقف إطلاق النار و"التوقف الفوري عن إطلاق النار"، محذراً من خطورة استمرار التصعيد على استقرار المنطقة.

وبعد دعوة ترامب، أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني التراجع عن الرد على أي تطورات ميدانية جديدة.

وأوضح المقر أن استمرار الاعتداءات، ولا سيما في جنوب لبنان، سيقابل برد أكثر قوة، مشددًا على أن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى رد فعل أشد من السابق.