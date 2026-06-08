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سي إن إن: إسرائيل ستوقف الضربات على إيران لكنها ستواصل هجماتها على لبنان

كتب : مصراوي

04:59 م 08/06/2026

إيران وأمريكا

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كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة "سي إن إن" أن الحكومة الإسرائيلية قررت الاستجابة لطلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربات العسكرية ضد إيران.

استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان

ورغم الموافقة على وقف الضربات ضد إيران، أكدت المصادر أن إسرائيل لا تعتزم وقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث ستواصل تنفيذ هجماتها ضد الأهداف التي تعتبرها تهديداً لأمنها، ووصف أحد المصادر الإسرائيلية الوضع بأنه "هش للغاية"، في ظل التحذيرات الإيرانية من إمكانية استئناف الهجمات ضد إسرائيل إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

طهران تعلن تعليق عملياتها العسكرية

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، الاثنين، تعليق عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، لكنها أوضحت أن القرار لا يعني إنهاء المواجهة بشكل كامل، بل يرتبط بمسار التطورات الميدانية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًة أن استئناف الهجمات يظل خياراً مطروحاً إذا واصلت إسرائيل استهداف مواقع داخل لبنان أو وسعت نطاق عملياتها العسكرية في المنطقة.

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