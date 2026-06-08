تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى عيادات التأمين الصحي، الواقع بنطاق قسم شرطة الفيوم أول بمنطقة عزة زيدان، وذلك قبل امتداد النيران إلى الوحدات السكنية والمنشآت المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

بلاغ بواقعة اندلاع الحريق

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيفة، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد باندلاع حريق داخل مبنى العيادات.

وعلى الفور، جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد إسلام حمدي، وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، للسيطرة على النيران ومحاصرتها، وسط تصاعد كثيف للدخان غطى المنطقة التي تضم عددًا من العمارات السكنية.

السيطرة على النيران ومنع امتدادها

نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل، قبل امتداده إلى المباني المجاورة، في ظل تواجد أمني مكثف لمتابعة الموقف وتأمين المنطقة.

التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء الحريق

وتشير المعاينة الأولية التي أجراها خبراء الأدلة الجنائية وأجهزة الأمن إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ناتج عن وصلات كهربائية خاصة بأجهزة التكييف داخل العيادات، ما أدى إلى اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.