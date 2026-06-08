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نتنياهو يتحدى إيران وحزب الله: لن نقبل بأي معادلة جديدة

كتب : مصطفى الشاعر

07:38 م 08/06/2026

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحديا واضحا لإيران وحزب الله اللبناني، مؤكدا أن إسرائيل "لن تقبل بأي معادلة جديدة" يُحاولان فرضها، وأن المهمة ضد حزب الله "لم تنتهِ بعد".

وقال نتنياهو، في البيان الصادر اليوم الإثنين، إن إسرائيل بدأت قبل عام ما وصفه بـ”هجمة تاريخية” ضد ما اعتبره مساعي إيران لتدمير إسرائيل عبر امتلاك قنبلة نووية، مؤكدا أن هذه المواجهة ما زالت في مسارها.

نتنياهو: إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة

أوضح نتنياهو، أن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل، مشددا على أن تل أبيب لن تقبل بهذه المعادلات في أي مرحلة.

كما تعهد رئيس حكومة الاحتلال، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، في تأكيد جديد على موقف حكومته من البرنامج النووي الإيراني.

نتنياهو: إحباط مخطط لاجتياح الجليل

أشار نتنياهو، إلى أن العمليات ضد حزب الله نُفذت بحزم، مدّعيا أن الحزب كان يضع خطة لاجتياح الجليل، تم التعامل معها وإفشالها، وفق قوله.

نتنياهو: إيران تراجعت بعد الرد الإسرائيلي

زعم نتنياهو، أن النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة تل أبيب بعد الرد الإسرائيلي عليه، مضيفا أن أي تكرار لما وصفه بـ"الأخطاء الإيرانية" سيقابل برد قوي من جانب إسرائيل.

واختتم بنيامين نتنياهو، تصريحاته بالتأكيد، على أن إسرائيل سترد بقوة في حال عادت إيران أو أي طرف آخر إلى استهدافها مجددا.

وتأتي هذه التصريحات لتُعيد تأكيد حالة التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل، حيث يبدو أن المواجهة بين الطرفين دخلت مرحلة جديدة من التحدي المباشر، مع إصرار تل أبيب على عدم قبول أي معادلات جديدة تفرضها طهران أو حلفاؤها، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.

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