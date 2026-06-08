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مسؤول أمريكي ينفي اعتراض واشنطن صواريخ إيرانية أُطلقت على إسرائيل

كتب : وكالات

05:02 م 08/06/2026 تعديل في 05:11 م

هجمات صاروخية إيرانية

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نفى مسؤول أمريكي صحة ما تردد بشأن اعتراض الولايات المتحدة صواريخ باليستية إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن القوات الأمريكية لم تشارك في إسقاط أي من تلك الصواريخ.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن إن الجيش الأمريكي لم يعترض أي صاروخ إيراني أُطلق خلال ساعات الليل، في موقف يختلف عن جولات سابقة من المواجهة مع إيران، حين استخدمت واشنطن أعداداً كبيرة من صواريخها الاعتراضية للتصدي لصواريخ كانت متجهة نحو إسرائيل.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي على خلاف ما أعلنه مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق الاثنين، إذ أكد أن الولايات المتحدة ساهمت في دعم منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك المشاركة في اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الأمريكي أن التنسيق العسكري بين الجانبين استمر طوال الليل، مشيراً إلى وجود تواصل مباشر مع القيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أجرى اتصالين مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر خلال الليل، في إطار التنسيق القائم بين الطرفين بشأن التطورات الميدانية.

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الولايات المتحدة إيران إسرائيل

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