حسام حسن: تمثيل مصر في كأس العالم لاعبا ومدربا شرف كبير

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الغامرة بتواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 ، مشيرا إلى أن منتخب مصر يستحق عن جدارة المشاركة في هذه النسخة التاريخية من البطولة.

قال حسام حسن في تصريحات لموقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إنه سعيد بتمثيل منتخب مصر في بطولة كأس العالم 1990 كلاعب، وشرف كبير بالنسبة له أن يتواجد في نسخة 2026 كمدير فنى لمنتخب مصر في هذا المحفل الكبير ومعه مجموعة مميزة وقوية من اللاعبين الذين يحلمون بإسعاد الجماهير المصرية والعربية، وتقديم كل ما لديهم للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم.

أضاف حسن أنه لا يفضل الحديث قبل البطولات، بقدر ما يكون مهتما بالأخذ بالأسباب لتحقيق نتائج وعروض قوية ومميزة موضحا أنه يركز على إعداد فريقه بشكل قوى واختيار أفضل وأجهز وأنسب اللاعبين، ودراسة المنافسين جيدا لتحديد نقاط القوة والضعف وكل هذه الأمور هي التي تساعد على النجاح.

تابع حسن :" الشعب المصرى يستحق أن نبذل كل ما لدينا من أجل إسعاده..وعادة نسعى للإستعداد الجيد قبل أي تحدى نخوضه سواء قبل بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، أو تصفيات كأس العالم أو للبطولة نفسها، هدفنا دائما خلق مناخ صحى وهادئ للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والتركيز والانسجام والتنافس لتمثيل منتخب مصر في المباريات".

اختتم حديثه قائلا:" منتخب مصر جاهز لبطولة كأس العالم..ونعد الجماهير بأن نقدم كل ما لدينا لإسعادهم وأن يكونوا دائمين فخورين بنا".

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