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"مشنوقًا وملقى في ترعة".. الأمن يكشف هوية طفل عُثر على جثمانه بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

07:19 م 08/06/2026
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف هوية الطفل الذي عُثر على جثمانه داخل مياه ترعة بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المحافظة.

العثور على جثمان طفل داخل الترعة

وكان الأهالي قد عثروا على جثمان صبي داخل مياه الترعة، وبمناظرة الجثمان تبين وجود حبل ملفوف حول رقبته، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة.

تحديد هوية الضحية

وبعد ساعات من البحث والتحريات المكثفة، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية الجثمان، ليتبين أنه للطفل أحمد محمد عبد اللطيف، البالغ من العمر 12 عامًا، والمقيم بقرية منشأة راغب التابعة لمركز الحسينية.

الحالة الاجتماعية للضحية

وكشفت المعلومات الأولية أن الطفل كان يعمل سائق "توك توك" لمساعدة أسرته في مواجهة أعباء الحياة، قبل أن تنتهي رحلته بصورة مأساوية.

وتشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف الحقيقة الكاملة وضبط المتورطين.

تفاصيل من الأهالي عن أسرة الضحية

وقال أحد أهالي القرية إن أحمد كان الابن الوحيد بين شقيقاته البنات، وكان يمثل مصدر دعم وأمل لأسرته رغم صغر سنه، الأمر الذي أثار تعاطفًا واسعًا بين أهالي الحسينية وفاقوس ومختلف مراكز محافظة الشرقية.

وتواصل النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وكشف تفاصيلها كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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طفل الحسينية أخبار الشرقية حوادث الشرقية مركز الحسينية مديرية أمن الشرقية

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