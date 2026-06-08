نفت وزارة الدفاع السعودية، في بيان رسمي، صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرّض قاعدة "الأمير سلطان الجوية" بمحافظة الخرج للاستهداف، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، إن التقارير التي تحدثت عن استهداف القاعدة الجوية "غير صحيحة"، مشددا على عدم وقوع أي هجوم على المنشأة العسكرية.

توضيح بشأن إطلاق صافرات الإنذار

أوضح المالكي، أن إطلاق صافرات الإنذار في محافظة الخرج فجر الإثنين جاء كإجراء احترازي، وذلك عقب رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، مضيفا الصاروخ اختفى بالقُرب من الحدود، ما استدعى تفعيل الإجراءات الاحترازية المعمول بها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

التحقيقات لا تزال مستمرة

أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إلى أن الجهات المختصة تُواصل تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل عملية الإطلاق وتحديد ملابساتها.

وأكد تركي المالكي، أن الأجهزة المعنية تُتابع الموقف بشكل مستمر، في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة المملكة.