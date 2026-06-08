أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تجديد عقده مع البنك الأهلي

علق أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى على قرار تجديد عقده مع النادى استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

وأعلنت إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، تجديد عقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق للموسم المقبل 2026-27.

وكتب أيمن الرمادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين، "أتوجه بخالص الشكر والتقدير للواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك وأعضاء المجلس الكرام، كما أتوجه بالشكر للأستاذ محمد عبد المنعم المشرف على كرة القدم، على ثقتهم فى شخصى وفى الجهاز الفنى والتجديد لموسم أخر".

وأضاف الرمادي، بإذن الله أعدهم ببذل أقصى ما فى وسعى لكى يكون العمل باحترافية هذا الموسم؛ لأن العمل الإدارى متميز ولابد أن يوازيه عمل فنى باحترافية، فالعمل الإدارى يعتبر الحلقة الأقوى فى النادى وإحقاقا للحق متابعة اللواء أشرف الدقيقة والتى تهتم بكل تفاصل الفريق حتى مواطن القوة والضعف وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة وعدد الفرص المهدرة، هذه الدقة والجداول والإحصائيات التى يراقبها سيادة اللواء أشرف تجعل العمل فى المستقبل لابد أن يكون باحترافية من طرفنا، ونحن نعد الجميع ببذل أقصى ما فى وسعنا حتى نواكب هذا العمل الإدارى المتميز



وأكد الرمادي، الشكر موصول أيضا للأستاذ محمد عبد المنعم فهو دينامو النادى وبكل صدق هو يعمل بلحترافية وقبل الاحترافية بحب واحترام كبير ويذلل كثيرا من العقبات فهو متميز فى الجمع بين العمل الإدارى وتفهم العمل الفني.

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