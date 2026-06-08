يتعرض بعض المشتركين لإجراءات قانونية، قد تصل إلى رفع عداد الكهرباء وإنهاء التعاقد، حال ارتكاب مخالفات تتعلق باستخدام التيار الكهربائي بالمخالفة للقواعد المنظمة، وهو ما يستوجب الالتزام بالضوابط التي حددتها شركات توزيع الكهرباء لتجنب التعرض للغرامات أو فصل الخدمة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء بشكل نهائي:

1- سرقة التيار الكهربائي

تُعد سرقة الكهرباء من أخطر المخالفات التي تواجهها شركات التوزيع، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تصل العقوبات إلى رفع العداد وإنهاء التعاقد مع المشترك.

2- توصيل الكهرباء للغير دون تصريح

قيام المشترك بتوصيل الكهرباء إلى وحدة أو عقار أو نشاط آخر غير المتعاقد عليه، أو تمكين الغير من الحصول على التيار من خلال العداد دون موافقة شركة الكهرباء، يعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية قد تنتهي برفع العداد.

3- العبث بمكونات العداد أو إتلاف الأختام

تحذر شركات الكهرباء من فك الأختام أو التلاعب بمكونات العداد أو محاولة التأثير على دقة القياس بهدف خفض الاستهلاك المسجل، حيث يتم اعتبار ذلك مخالفة تستوجب فصل التيار ورفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية.

4- تغيير النشاط دون إخطار شركة الكهرباء

استخدام الكهرباء في نشاط يختلف عن النشاط المتعاقد عليه، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري أو إداري دون تعديل التعاقد وسداد الفروق المستحقة، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد المشترك تشمل رفع العداد في بعض الحالات.

وفيما يتعلق بكيفية تجنب رفع العداد فيكون من خلال الخطوات التالية:

* سداد الفواتير أو شحن الرصيد بانتظام.

* عدم العبث بالعداد أو الأختام الخاصة به.

* التقدم بطلب رسمي عند تغيير النشاط أو زيادة الأحمال.

* عدم توصيل الكهرباء لأي وحدة أو شخص آخر دون موافقة الشركة.

* الإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات فنية من خلال قنوات التواصل الرسمية.

وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن الالتزام بشروط التعاقد والقواعد المنظمة لاستخدام التيار الكهربائي يضمن استمرار الخدمة دون التعرض للغرامات أو الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى رفع العداد بشكل نهائي.