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اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك "قهوة أسوان" على حكم الإعدام

كتب : صابر المحلاوي

09:49 ص 08/06/2026 تعديل في 09:54 ص

أول ظهور للمتهم بقتل ''حمص'' نجل مالك مقهى أسوان

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تنظر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، جلسة استئناف المتهم بقتل مالك مقهى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قهوة أسوان"، على الحكم الصادر بإعدامه.

وكانت محكمة جنايات أول درجة، عاقبت المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهي أسوان في منطقة الكوربة بسلاح أبيض "مطواة".

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة تعود إلى نشوب خلافات بين المجني عليه محمد عبد الرازق محمد، مالك "قهوة أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة، والمتهم ناصر ص.، صاحب محل عصائر بالمنطقة نفسها، بسبب خلافات الجيرة والسيطرة على المكان والانتفاع به.

وأضافت الحيثيات أن تلك الخلافات تطورت إلى مشاجرة سابقة بين الطرفين، تدخل على إثرها أهالي المنطقة لإنهاء النزاع، إلا أن المتهم ظل يحمل الضغينة للمجني عليه ولم يتجاوز الخلاف.

حيثيات حكم الإعدام

وأوضحت المحكمة أنه عقب علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصة في العقار الكائن به محل العصائر الخاص به، انتابه الغضب واعتقد أن المجني عليه يسعى إلى طرده من المحل أو مشاركته أرباحه من خلال إجراءات قضائية، فقرر التخلص منه.

وأكدت الحيثيات أن المتهم أعد مخططه مسبقًا، واشترى سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال" لهذا الغرض، ثم ترصد للمجني عليه في الطريق الذي اعتاد المرور منه أثناء عودته إلى منزله.

تفاصيل جريمة قتل مالك "قهوة أسوان"

وكشفت الحيثيات أن المتهم باغت المجني عليه بطعنة نافذة في الصدر، ثم واصل الاعتداء عليه بطعنات متتالية في مناطق متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، غير عابئ بمحاولات المتواجدين في مكان الواقعة منعه من الاستمرار في الاعتداء.

وأشارت المحكمة إلى أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، وعلى رأسها الطعنة النافذة بالقلب وما نتج عنها من قطع في نسيجه وحدوث نزيف بغشاء التامور، تسببت في توقف عضلة القلب ووفاته.

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جريمة قتل الكوربة محكمة الجنايات

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