كشف موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن أهداف الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في إيران.

أوضح الموقع، أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع تتضمن أنظمة دفاع جوي، ومنصات إطلاق صواريخ، ومصانع مسيرات.

كما نقل عن مصادر مطلعة، أن المستشفيات في إسرائيل انتقلت للعمل وفق نظام الطوارئ.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال هجوم ليل الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن البحرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

قبل ذلك، نقلت وكالة مهر، اليوم الاثنين، عن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل شنت هجمات على إيران باستخدام صواريخ تُطلق من الجو.

وأوضح الحرس الثوري، أن إسرائيل استهدفت مواقع في إيران باستخدام صواريخ باليستية تُطلق من الجو.

ذكرت مصادر إيرانية، أن المدن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي هي طهران وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وكرج وبعض المناطق الأخرى في غرب إيران.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف أيضا مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

قال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

أضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية بإيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني، أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية، بحسب سكاي نيوز.