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الجو حر نار والعظمى 42 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين في أسوان

كتب : مصراوي

09:47 ص 08/06/2026

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أسوان موجة حارة

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