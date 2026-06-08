الرئيسية أخبار مصراوى TV الجو حر نار والعظمى 42 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين في أسوان كتب : مصراوي 09:47 ص 08/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أسوان موجة حارة أخبار ذات صلة تجهيز 2300 مسجد و 53 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في أسوان.. كواليس يكشفها أخبار انخفاض كبير في الحرارة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس أخبار الجو حر نار والعظمى 48.. أسوان تسجل أعلى درجات الحرارة في مصر أخبار فسحة ببلاش في أسوان.. متحف النوبة يفتح أبوابه مجانًا للجمهور اليوم أخبار