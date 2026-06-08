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أثار الفنان اللبناني وائل كفوري جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد ظهوره بوزن منخفض وملامح مختلفة، ما دفع الجمهور للتعليق على التغيير الكبير في شكله.

مي كساب

فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بعد فقدانها للوزن بشكل ملحوظ، وكشفت تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة خلال استضافتها في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش، مؤكدة أن العملية ساعدتها على إنقاص وزنها بشكل ملحوظ.

شيماء سيف

كشفت الفنانة شيماء سيف خلال برنامج "كلام الناس" أنها لجأت إلى عملية تكميم المعدة بعد معاناة مع الوزن الزائد وآلام شديدة في الركبة، مشيرة إلى أن العملية ساهمت في فقدان نحو 50 كيلو من وزنها.

أحمد زاهر

نجح الفنان أحمد زاهر في خسارة أكثر من 35 كيلو من وزنه، بعدما عانى لفترة من مشكلات في الغدة الدرقية تسببت في زيادة كبيرة بالوزن واحتباس السوائل في الجسم.

هنادي مهنا

لفتت الفنانة هنادي مهنا الأنظار بعد ظهورها بوزن أقل، وأكدت خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أنها فقدت الكثير من وزنها نتيجة اتباع نظام غذائي صحي فقط.

وائل كفوري

وكان الفنان وائل كفوري تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد ظهوره بإطلالة مختلفة ووزن أقل، ما أثار تساؤلات الجمهور حول أسباب التغيير الكبير في ملامحه.

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