قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي نفذت صباح الاثنين على إيران.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري أمريكي قوله: "الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران".

وقال مسؤول أمريكي للموقع، إن الضربات الإسرائيلية كانت محدودة نسبيا من حيث النطاق.

كان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ ضربات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران صباح الاثنين، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

تأتي هذه الضربات ردا على هجوم صاروخي إيراني ضد إسرائيل، وهو الأول منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل.

وقد يؤدي استمرار تبادل إطلاق النار إلى تقويض المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وربما إلى استئناف الحرب، وفقا لسكاي نيوز.