قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن إيران أطلقت 11 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل مساء أمس.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن هناك تقديرات بأن تل أبيب على أعتاب عدة أيام من القتال مع الإيرانيين.

في حين ذكرت القناة 15 الإسرائيلية، أنه تم قصف مصانع ومنشآت لإنتاج الأسلحة والذخائر الإيرانية.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد، وإلغاء امتحانات البجروت "الثانوية العامة"، إذ يشمل التعليق أيضًا مؤسسات التعليم العالي والجامعات.

وأشارت إلى السماح بمواصلة العمل في المواقع التي يمكن الوصول منها إلى ملجأ أو مساحة محمية مطابقة للمعايير خلال وقت الإنذار.

وأضافت: "يسمح بتجمعات تصل إلى 200 شخص في الأماكن المفتوحة، وحتى 500 شخص داخل المباني، بشرط توفر إمكانية الوصول إلى مساحة محمية مطابقة للمعايير عند الحاجة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استهداف أنظمة دفاع جوي ورادارات في إيران.

ونقلت يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي، أنه الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع أمريكا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو هاجم، اليوم الإثنين، عددا من الأهداف في غرب ووسط إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو استهدف مطار مهر آباد في طهران.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن هناك استعدادات في إسرائيل لرد إيراني محتمل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن طائرات إسرائيلية شنت هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

في المقابل، أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير ومصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المكالمة قوله: "إن الرئيس ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الأحد عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، ومنح الدبلوماسية مزيداً من الوقت".

وتشير محاولة ترامب كبح أي رد إسرائيلي إلى سعي إدارته لمنع التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران من تقويض المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وطهران، وفقا للغد.