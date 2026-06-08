أطلقت إيران رشقة صاروخية جديدة اليوم الاثنين باتجاه إسرائيل التي فعلت صفارات الإنذار في عدة مناطق، فيما تم سماع دوي انفجارات في سماء القدس ورام الله.

وأعادت إيران التصعيد العسكري إلى الواجهة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل، قائلة: "إن الهجوم جاء ردا على القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت".

وأكدت إسرائيل اعتراض جميع الصواريخ وتعهدت بمواصلة عملياتها في لبنان، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعدم الرد.

وحذر ترامب من أن التوتر الحالي قد يعرقل التوصل إلى اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران، في وقت دفعت فيه التطورات العراق وسوريا وإيران إلى فرض قيود على حركة الطيران وإغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية، وفقا لروسيا اليوم.