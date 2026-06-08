أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران.

يأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

قال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني، أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

وأعلنت وكالة مهر الإيرانية سماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية، وفقا لسكاي نيوز.