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تضرر 5 مبان في مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية إثر هجوم صاروخي إيراني

كتب : وكالات

08:51 ص 08/06/2026

تضرر 5 مبان في مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية إ

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تضرر 5 مبان في مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية، جراء هجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في وقت رصدت فيه أنظمة الإنذار إطلاق صواريخ باتجاه جنوب ووسط إسرائيل والقدس.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة، بما فيها وسط البلاد والقدس وجنوب إسرائيل، تحسبا لسقوط الصواريخ.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه القدس.

أكدت المصادر الإسرائيلية، أن بعض الصواريخ سقطت قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية، ولن يتم تفعيل صفارات الإنذار بشأنها.

في الوقت نفسه، سُمعت انفجارات ضخمة في سماء مدينة رام الله بالضفة الغربية وفي سماء القدس.

ولم ترد أنباء فورية عن إصابات بشرية جراء الهجوم، فيما لم تعلق أي جهة رسمية إيرانية أو إسرائيلية على التفاصيل الكاملة للهجوم حتى الآن.

وتتواصل التحليقات والجهود الأمنية لتقييم حجم الهجوم ورصد أي تهديدات إضافية، وفقا لروسيا اليوم.

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مستوطنة إيتمار صافرات الإنذار الضفة الغربية هجوم صاروخي إيراني حرب إيران وإسرائيل إسرائيل

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