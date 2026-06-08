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رسميًا.. إسرائيل تُعلن بدء حرب الرد على الهجوم الإيراني

كتب : وكالات

07:29 ص 08/06/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

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نشر الإعلام الإسرائيلي صورة لرئيس الأركان وكبار قادة الجيش يديرون الضربات على إيران من مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، إيذانا ببدء رد إسرائيل على ضربات إيران مساء أمس.

أكد الإعلام الحربي، أن الجيش الإسرائيلي يظل في حالة استعداد قصوى، هجوميا ودفاعيا.

ذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "على مدى الساعات الماضية، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وكبار قادة الجيش الإسرائيلي تقييمات للوضع، ويديرون حاليا الضربات الإسرائيلية من مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي".

أكد أن الجيش الإسرائيلي يظل في حالة تأهب قصوى ومستعد بالكامل لمواصلة العمليات في جميع الساحات ضد كل من يهدد دولة إسرائيل.

وشنت إيران ضربات صاروخية على شمال إسرائيل، ليل الأحد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل تنفيذ ضربات جوية على عدد من المناطق الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن القوات الجوية، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية، شنت غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، قبل قليل.

جاء الإعلان الإسرائيلي خلافا لما نُقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم مهاجمة إيران والتريث لعدة أيام لبحث مصير الاتفاق المرتقب.

وتصاعدت أصوات المعارضة بعد الضربات الإيرانية الأخيرة على الشمال، للضغط على نتنياهو من أجل الإسراع برد الاعتبار لإسرائيل وعدم تأجيل الرد العسكري، لدرجة مطالبة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بـ"حرق طهران الليلة"، حسب ما نشر على منصة "إكس"، وفقا لروسيا اليوم.

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