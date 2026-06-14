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"سي إن إن": مفاوضون قطريون يتوجهون إلى إيران لتسهيل الاتفاق مع أمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

11:26 ص 14/06/2026

قطر وإيران وأمريكا

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أفاد مصدر مطلع على الوضع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن المفاوضين القطريين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، توجهوا صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الإيرانية طهران، في محاولة للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

ترامب يعلن قُرب توقيع اتفاق مع إيران

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران خلال اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا فتح مضيق هرمز عقب إتمام الاتفاق.

طهران تنفي تحديد موعد التوقيع

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن موعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن "ليس اليوم الأحد"، مشددا على أن الأولوية الحالية تتركز على إنهاء الحرب، بما في ذلك الحرب في لبنان.

تضارب الروايات بين واشنطن وطهران

بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، يعكس هذا التباين في التصريحات استمرار الاختلاف بين الجانبين حول تفاصيل الاتفاق وتوقيته، في ظل تقديم روايات متضاربة خلال الأيام الماضية بشأن بنود رئيسية تتعلق بالعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة ورسوم عبور مضيق هرمز.

ملف نووي مؤجل للمفاوضات المقبلة

أكدت مصادر تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، أن مذكرة التفاهم الحالية "لا تتناول الملف النووي الإيراني بشكل مباشر"، حيث من المقرر بحثه في جولات تفاوضية لاحقة، وسط استمرار حالة الغموض بشأن مسار الاتفاق النهائي بين الطرفين.

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